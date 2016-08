¿Cuál es la cantidad de sal recomendada para una dieta saludable?

Los lineamientos o normas sugieren que un adulto no consuma más de 2.300 mg de sodio cada día, o lo que es igual a una cucharadita de sal, esto como parte importante de una dieta y vida saludable.

No obstante, un informe reciente del CDC (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades) develó que cerca del 90% de los niños y adultos en los EE. UU tenía un consumo superior al recomendado, con una media de 3.400 mg. al día por persona, esto es, 1.100 gramos más de la cantidad sugerida.

Es importante mencionar que el 75% de todo el consumo total de sal proviene de los alimentos procesados, de allí que se consideren tan poco saludables para el organismo.

Cantidades muy pequeñas de sal podrían perjudicar más que beneficiar la salud de las personas

Pese a las anteriores pautas, algunos investigadores discrepan con ellas. Una investigación desvelada a través de la revista científica Cell Metabolism estableció que digerir cantidades muy pequeñas de sal puede perjudicar más que beneficiar el organismo, esto se debe a que el sodio es esencial para las funciones del sistema corporal nervioso toda vez que ayuda a regular los fluidos del cuerpo. Este estudio recomendó que el consumo de sodio puede también evitar bacterias perjudiciales y reducir el riesgo de infecciones.

Sin embargo, el excesivo consumo de sal incrementa la posibilidad de enfermedades de índole cardíaca y hace más propenso el organismo a la hipertensión.

Otras investigaciones reveladas en el diario The Journal of Agricultural and Food Chemistry, expusieron todo lo contrario: que una dieta rica en sal puede ocasionar daños al hígado y también incrementar la posibilidad de una esclerosis múltiple.

Por su parte, un grupo de investigadores canadienses, más precisamente de la Universidad McMaster, descubrió que las personas adultas que ingerían cantidades de sal inferiores a los 3.000 miligramos, eran más propensas a un ataque al corazón, accidentes cerebrovasculares e incluso una muerte prematura que las que consumían una ración media de sal (una ración o ingesta alta equivale a 6.000 miligramos).

Pese a las investigaciones sobre el tema, la FDA considera que disminuir el consumo de sal diario ayudaría a evitar riesgos en la salud de las personas

Andrew Mente, el líder de la investigación aseguró lo siguiente en relación a los datos obtenidos en el estudio:

“Mientras que nuestros datos ponen de relieve la importancia de reducir el consumo elevado de sal en las personas con hipertensión, no es compatible la reducción de la ingesta de sal a niveles bajos”

Además, esta no es la primera investigación que pone en tela de juicio el alto (o bajo) consumo de sal. No obstante, pese a los resultados científicos obtenidos, la FDA considera que hay una buena cantidad de pruebas científicas que señalan que disminuir el consumo diario de sal a niveles inferiores a los 2.300 miligramos podría evitar riesgos en la salud.