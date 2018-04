Comprar aceitunas: tipos de aceitunas y encurtidos

La aceituna es uno de los alimentos básicos en todo dieta mediterránea. Su aporte nutricional con fibra, ácidos grasos monoinsaturados, socio y vitamina E. Dependiendo de la variedad y el tiempo de maduración podemos encontrar olivas negras o aceitunas verdes siendo el valor nutricional mayor en las aceitunas negras. España es el país líder en producción siendo las más comunes las aceitunas Gordal, Picual, Manzanilla y Hojiblanca. Estos alimentos también los podemos encontrar encurtidos así que a la hora de comprar aceitunas será mejor conocer todos los tipos y sus sabores.

Tipos de aceitunas

Las aceitunas verdes o negras son un alimento que no solo lo encontramos en el aceite sino también en numerosos platos de la dieta mediterránea. Comprar aceitunas es siempre una buena opción para mantener una dieta saludable. Además, España es líder en la producción de aceite de oliva y también de aceitunas de mesa. Sin embargo, este alimento no es exclusivo de nuestro país sino que tienen mucha tradición en otras regiones como Italia, Palestina o Turquía, entre otros. Por ello no es de extrañar que existan más de 260 variedades de aceitunas distintas. Aquí mostramos las más conocidas en nuestro país:

Aceituna Arbequina: es una variedad del olivo originario de Palestina. Se introdujo en España en el siglo XVII y se estableció en la localidad catalana de Arbeca. Se caracteriza por soportar el frío y tener una baja resistencia a los suelos calcáreos. Es la más extendida en Cataluña aunque existen variedades muy conocidas en zonas como Aragón y Andalucía. Su sabor es suave y pican un poco. Son muy pequeñas y suelen tomarse en salmuera o aceite, sin demasiados aliños.

Aceituna Blanqueta: se cultiva en la Comunidad Valenciana aunque también la podemos encontrar en Murcia o Cataluña. Se suele confundir con la Arbequina aunque esta modalidad tiene aceituna tiene una menor estabilidad de aceite. Tiene un sabor suave a la vez que picante.

Aceituna Carrasqueña: es una subvariedad de la aceituna manzanilla y se encuentra en la provincia de Cáceres, de ahí su nombre. Su aporte graso no es el de los más altos pero tiene una buena calidad.

Aceituna Cornicabra: es la segunda modalidad de aceituna por superficie cultivada en la península. Se cultiva en la zona de Badajoz, Ciudad Real y el bajo del Tajo. Es muy fuerte y se adapta muy bien en condiciones de sequía, terrenos calizos y fío. Tiene una alta estabilidad con sabor amargo y picor medio.

Aceituna Gordal: hay tres variedades distintas (Sevilla, Granada y de Hellín). Su nombre está relacionado con su peso, en torno a los 12 gramos y se toman como aceitunas aliñadas con hierbas, ajo o picantes. Gracias a su tamaño se utilizan mucho en cocina a modo de aceitunas rellenas ya que permiten rellenarlas con facilidad y tienen un sabor suave.

Aceituna Farga: esta aceituna negra es tradicional de la provincia de Castellón. Su color lo adquiera tras la maduración y tiene un alto rendimiento y elevada capacidad productiva. El aroma de esta aceituna negra es afrutado con olor a almendra o nueces verdes.

Aceituna Empeltre: se cultiva en la zona de Aragón, La Rioja, Cataluña y Baleares. Es uno de los olivos más antiguos de España y es una aceituna negra. Su sabor es dulce y algo almendrado por lo que casi nunca presentan amargor o picor.

Aceituna Hojiblanca: procede de Lucena, en Córdoba y es la tercera variedad de aceituna verde según la extensión cultivada. Tiene una fuerte resistencia a la sequía, al frío y a los suelos calcáreos. Su tamaño es grande, una media de 6 gramos, y su sabor es ligeramente amargo, con un toque picante. Se pueden encontrar tanto en aceite como encurtidos.

Aceituna Manzanilla: la aceituna manzanilla tiene numerosas variedades siendo las principales la aceituna manzanilla sevillana, cacereña y la aloreña. Es la más difundida del mundo usándose como aceituna aliñada de mesa. Su tamaño es medio lo que permite que se presente también como aceituna rellena. Tiene un color oscuro, un poco intenso, con aroma amargo y toques picantes. Es muy común encontrarla en aceite.

Aceituna Yeye: se presentan normalmente como una aceituna aliñada o aceituna gazpachada. Se cultiva en la provincia de Cáceres y se recolecta en verano. Se suele preparar con poca sal y tiene un sabor suave. A la hora de comprar aceitunas, como las que puedes encontrar en el supermercado online Condisline es común encontrársela entera o en rodaja ya que es perfecta para ensaladas.

Aceituna Picual: es la principal variedad que se cultiva en España. Se encuentra en la región de Andalucía, concretamente en Jaén, Granada, Córdoba y Sevilla. La calidad de su aceite es óptima destacando su alta proporción de ácido oleico. Se trata de una oliva negra destinada a la producción del aceite. De hecho, es muy difícil encontrarla para mesa. Su aroma es afrutado con toques a hierba, tomate y hoja de oliva.

¿Qué es el encurtido?

Encurtidos son los alimentos que han seguido un proceso de marinado con sal, al que se suelen añadir hierbas y sustancias antimicobianas, y que se fermentan por sí solos o con la ayuda de un inoculo. Este tratamiento permite conservar los alimentos durante meses. Su origen puede remontarse a la cocina andalusí ya que fueron los árabes quienes introdujeron esta técnica en la península.

Los alimentos más comunes con este proceso son los pepinos en vinagre y las aceitunas aliñadas o aceitunas gazpachadas las cuales podemos encontrar en cualquier establecimiento.

Tipos de encurtidos en España

La técnica del encurtido se usa para preparar alimentos como verduras o aceitunas. Se encuentran tanto a granel como en productos enlatados y su variedad es muy amplia ya que depende de la zona donde se comercializa. En el caso de las aceitunas los tipos que más usan este proceso son las aceitunas manzanilla. Son las que encontramos en productos como banderillas o con pepinillos en vinagre. También encontramos otros tipos de encurtidos como sardinas en conversa, atún en aceite, bacalao o boquerones en vinagre. Una buena opción para hacer una ensalada o prepararse un bocadillo.