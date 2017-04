Todo sobre Dinamarca: Ventajas y desventajas

Mi nombre es Sara López, tengo 18 años y este mes se cumplieron ocho meses desde mi llegada a Dinamarca. Siete meses desde que empecé mis estudios universitarios y cinco desde que di inicio a mi carrera laboral. Hace ocho meses hice realidad mi sueño tras embarcarme en la que está siendo la mejor aventura de mi vida. Puedes conocerme un poco más en mi blog.

Empezar bachillerato significa decidir que queremos hacer con nuestras vidas, donde vamos a trabajar, de que vamos a vivir. Yo, como muchos otros estaba indecisa, no sobre que iba a estudiar, pero si donde iba a estudiar. Tenía claro que los quería cursar en el extranjero, pero ¿dónde? Eso es otra cuestión.

Siempre me había apasionado la idea de estudiar en Estados Unidos, que vino motivada por los tres veranos consecutivos que pase viviendo en Chicago. Pero todos sabemos que estudiar en América si no eres americano no es camino de rosas.

Tenía echado el ojo a varios países escandinavos, y más en concreto a Dinamarca. ¿Pero por qué Dinamarca? Muy sencillo, desde hace tres años consecutivos Dinamarca ha estado entre los tres países con mejor sistema educativo, que apunta más a lo práctico que a lo teórico. Además, según la ONU en su informe sobre la felicidad mundial, Dinamarca es el país más feliz del mundo después de Noruega. Varios autores han reflexionado sobre el tema y sus obras dan respuesta al enigma detrás de este buen rollo bajo el término danés hygge. Algo que el resto del mundo traduce como “lo acogedor” o “lo familiar”.

Así pues, en agosto de 2016 empecé mis estudios universitarios en ingeniería informática en VIA University College. He de decir que el sistema educativo danés es totalmente diferente al español. Yo sabía que si me quedaba en España iba a estar obligada a estudiar teoría y más teoría sobre cosas que no iba a ser útiles para mi futuro. En Dinamarca no es así, la educación es práctica, se basa en hacer ejercicios que tarde o temprano vas a tener que afrontar en tu vida diaria, los exámenes son orales, tienes que demostrar que de verdad sabes hacerlo.

Además, una de las principales ventajas de este sistema educativo es que se basa en el aprendizaje cooperativo. La mayoría de los ejercicios, proyectos y algunos de los exámenes se hacen en grupo. Este sistema está enfocado de cara ayudar a los estudiantes en su futuro laboral y facilitar su inserción. En una empresa eres parte de un equipo, no estás solo y no dependes únicamente de ti mismo, por eso, la educación danesa te enseña a trabajar con otros desde un primer momento.

Pero lo mejor de todo es que la educación es gratuita, tanto en el instituto como en la universidad o en estudios posteriores para los ciudadanos de la unión europea. Incluso los libros son gratis. Ahora bien, todo tiene su lado negativo, dependiendo de cómo se mire. Pagamos impuestos muy altos, pero a cambio vemos donde se van esos impuestos. Por ejemplo, durante los tres primeros años desde tu llegada a Dinamarca el gobierno danés te ofrece la posibilidad de tener clases de danés gratuitas. Y por si eso no fuera suficiente, los estudiantes que trabajan al mismo tiempo que estudian un mínimo de 12 horas a la semana reciben un sueldo cada mes.

En cuanto al estilo de vida me gusta mucho, estoy muy contenta. Se supone que lo daneses son de los más felices del mundo, pero claro que hay gente estresada, pero los ciudadanos confían en un estado que les protege y vela por ellos.

Tampoco estoy animando a todo el mundo a emigrar. Encontrar trabajo en Dinamarca si no hablas danés es complicado, son pocos los trabajos que no requieren danés. Yo sin duda fui muy afortunada, y un mes después de llegar a Dinamarca encontré un trabajo como country marketing manager para Trendhim donde se requería hablar español. Yo sentí que la suerte llamó a mi puerta encontré un trabajo de ensueño, y lo mejor de todo hablando español.

En definitiva, Trendhim me ha dado la oportunidad de iniciar mi carrera laboral, en un campo totalmente diferente al que trato en la universidad. Me ha dado la oportunidad de aprender cómo funciona el mundo del marketing, iniciándome en temas como SEO, y lo más importante, me ha demostrado que lo importante no es el número de títulos que lleves a tu espalda, sino que lo importante eres tú, lo que tú vales.

Pero sin duda, después de siete meses trabajando para esta empresa lo que más valoro es la confianza que tienen en nosotros, los estudiantes, y día a día nos demuestran que los estereotipos sobre las relaciones jefe empleado no tienen por qué ser verdad. Desde nuestra llegada a la empresa siempre han intentado que nos sintiésemos como en casa, y que sintiésemos que estábamos contribuyendo poquito a poquito a la historia de Trendhim, una historia de la que ya somos parte.

Por otro lado, es el país con menor corrupción en el mundo. Eso no significa que no exista, pero la gente se siente orgullosa de pagar impuestos y de contribuir a que el sistema funcione.

Por supuesto en este país hay cosas que no funcionan a la perfección. Si hay algo que no me gusta es la sanidad. He de decir que en este caso la sanidad española supera a la danesa. Y si algo echo de menos es eso.

Lo primero decir que la sanidad en Dinamarca es gratuita y universal, siempre y cuando tengas un permiso de residencia y un número de la seguridad social (CPR). Sin este número no puedes ir al médico, abrir una cuenta de banco o incluso trabajar. La gestión de la sanidad depende de las administraciones regional y local.

La atención primaria en Dinamarca se organiza de una forma completamente distinta a lo que yo he podido experimentar en España. Los médicos crean sus propias consultas, son autónomos o empresas, y cada uno tiene un médico personal asignado de acorde con su CPR.

En definitiva, Dinamarca es un país con buen sistema educativo y alta calidad de vida, pero su sanidad tiene mucho que envidiar a la española. La gente es amable, simpática, y siempre están de buen humor. Sin embargo, no siempre me espero ver el cielo azul, o el sol. El país también es conocido por su mal tiempo, por lo que si quieres venir a estudiar a Dinamarca no te olvides un buen par de botas de agua y un paraguas.

Todo lo que Dinamarca me está aportando no lo cambiaría por nada, pero España siempre ha sido, es y será mi país, el lugar que siempre me recordará quien soy, y de dónde vengo, al que siempre estaré feliz de regresar.