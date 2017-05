Las empresas aumentan el uso del emailing

Aunque parece que debería perder efectividad tras la gran avalancha de correos electrónicos que tenemos en nuestras bandejas, el mailing sigue funcionando y cada vez es más utilizado por las empresas. La cuestión, es que bien implementado es una de las técnicas de marketing digital más efectivas y que han demostrado tener uno de los mejores retornos de la inversión.

A través del envío de Newsletters, o de campañas de emailing masivo pero personalizado, las empresas consiguen dar a conocer sus ofertas, promociones y productos a un gran número de clientes potenciales. El email es una herramienta básica para cualquiera de nosotros hoy en día y es un canal de comunicación directa en la que la compañía no depende de ningún gigante como ocurre al realizar acciones a través de Google o Facebook.

Lo que actualmente está de moda es realizar campañas de email marketing masivas pero a la vez enfocadas a la personalización. Segmentando la base de datos y realizando campañas para cada uno de estos segmentos. De esta forma, el receptor se verá sorprendido por una información que es relevante para el y que es susceptible de causarle interés.

Por otro lado, el email marketing es una de las opciones más económicas, ya que únicamente necesitaremos un buen proveedor de email marketing y en la mayoría de ocasiones estos se adaptan a las necesidades de volumen de la empresa.

Además, al elegir tu proveedor de mailing es importante que te fijes en las métricas a las que podrás tener acceso sobre las campañas realizadas. Ya que otra de las grandes ventajas que ofrece el email marketing es la capacidad de medir cada acción. De esta forma, podrás analizar tras cada envío que es lo que mejor ha funcionado y que es lo que peor. Estos datos te ofrecerán una gran puerta para la optimización de las nuevas campañas mejorando los ratios de apertura y de conversión.

Es importante tener en cuenta la flexibilidad e inmediatez de este tipo de campañas. El email marketing se puede enviar con tan solo un clic a decenas de cientos de millones de personas. En un mundo tan competitivo como el actual, la flexibilidad diferencia a las empresas exitosas de las que potencialmente fracasarán.

Si aún no has definido tu estrategia de email marketing, te recomiendo que empieces a planificarla desde hoy mismo. ¿Ya la tienes en marcha?. Espero que me cuentes los resultados en los comentarios.