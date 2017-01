Sí habrá toros en Cataluña, el Constitucional anula la prohibición

Tras la polémica desatada por la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado al respecto y ha decidido anular esa ley prohibitiva. El Tribunal considero que la normativa se tomaba atribuciones que solo competen al Estado en cuanto al tema de Cultura. La decisión de los magistrados de anular la ley que prohibía las corridas de toros en Cataluña tuvo ocho votos a favor y tres en contra.

Cataluña tiene competencia, pero no del todo

No obstante que Cataluña tiene competencia para regular todo tipo de espectáculos públicos y también de proteger a los animales, incluyendo una posible prohibición de las corridas de toros, sus atribuciones en realidad están limitadas. De acuerdo con la sentencia, en este caso en particular se debe tener en cuenta que por ley, las corridas de toros o “tauromaquia”, esta declarada por el Estado como Patrimonio Cultural.



Esto significa que el ejercicio de dichas competencias por Cataluña debe armonizar con las que la Constitución establece al Estado. Por lo tanto, la mayoría de los magistrados han considerado que prohibir las corridas de toros en Cataluña, cruza la línea de las atribuciones de la Generalitat. El Tribunal también ha dicho que en su afán por regular los espectáculos públicos, la Generalitat ha interferido con la competencia del Estado en cuanto a la preservación del Patrimonio Cultural en común.

Las corridas de toros forman parte del Patrimonio Cultural

Para el Tribunal, las corridas de toros son una expresión más del carácter cultural, por lo que pueden incluirse en el Patrimonio Cultural, permitiendo con ello una intervención del Estado enfocada a la preservación. En otras palabras lo que ha hecho el Tribunal es básicamente declarar a la Tauromaquia como Patrimonio Cultural.

El Tribunal también ha querido dejar en claro que no existe impedimento para que las comunidades autónomas regulen los espectáculos taurinos o incluso que establezcan requisitos para el cuidado y la atención de los toros. Las comunidades tampoco tienen obligación de adoptar medidas especificas de fomento respecto a las corridas de toros. Lo que no pueden hacer sin embargo, es prohibir la tauromaquia ya que esto compete únicamente al Estado, que es el encargado de proteger la diversidad cultural.

La Generalitat buscará que la sentencia no se aplique

Por su parte, el Gobierno de Cataluña ya ha dicho que buscará que la sentencia del Tribunal Constitucional quede sin efectos prácticos. El Secretario de Hacienda incluso ha dicho que el Tribunal agregue la legitimidad del Parlament.