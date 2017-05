Viajar con animales es posibles si sabes donde

A la gran mayoría de personas nos encanta viajar. Es un momento para salir de la rutina, descubrir mundos nuevos, sumergirnos en otras culturas o simplemente relajarnos y descansar.

Pero en ocasiones, si tenemos animales viajar se puede convertir en un problema. Muchas personas les dejan sus mascotas a algún familiar o en su defecto han aparecido muchas empresas que hacen la función de guardería de animales durante el periodo en el que los dueños están fuera.

¿Te gustaría viajar con tu mascota?

Si tenemos una mascota es porque nos encanta su compañía y por lo menos a mi me encantaría poder llevarla conmigo a todas partes. Más cuando voy de viaje y voy a tener más tiempo para poder dedicarle. Además, se que le encantaría también poder disfrutar de las nuevas experiencias conmigo y que se lo pasaría genial.

Actualmente parece que es contradictorio pensar en viaje y mascota, ya que hay pocos alojamientos que permitan la entrada de animales, aunque sean nuestras mascotas.

Si no tenemos la posibilidad de dejar nuestra mascota con la familia o no podemos pagar una residencia de animales ¿Tenemos que quedarnos en casa sin viajar? ¡No! y rotundamente no.

Aunque no sea lo más común, hay muchas posibilidades para viajar con animales. A la hora de organizar un viaje con nuestros amigos peludos existen webs como Mascotas Bienvenidas que resultarán muy practicas para encontrar casas rurales que admiten perros en las que vamos a poder alojarnos sin problemas con nuestras mascotas.

Posiblemente estés pensando que no es solo el alojamiento, sino que también vas a tener que coger un vuelo para llegar hasta el. Existen compañías aéreas que también te permiten viajar con tu mascota en avión.

La mayoría de compañías aéreas low cost no permiten viajar con perros a bordo. Las que si que lo permiten, en las cabinas únicamente se suele poder transportar animales de menos de 8kg de peso.

Compañías como Air Europa o Iberia si que permiten viajar con animales en cabina o en bodega (dependiendo del peso) cumpliendo una serie de condiciones.

Según donde se encuentre tu lugar de residencia y donde te quieras desplazar, otras de las mejores opciones es viajar con mascotas en tren. Aunque cuidado, el peso está limitado a 10kg. Cosa que resulta una limitación para todos aquellos que tienen perros grandes.

La tercera opción y más abierta es viajar con perro en coche. De esta forma, únicamente deberás aprovechar al máximo el espacio de tu vehículo y cumplir con una serie de normas de seguridad vial que casi todos conocemos.

Cómo puedes comprobar, si quieres viajar con tu mascota hay muchas opciones para hacerlo. Tanto en hoteles, casas rurales, en avión, coche o incluso en tren.

¡Cuéntanos tus experiencias en los comentarios!