15 cosas que debes saber sobre visitar las Maldivas

Maldivas es uno de los destinos turísticos más bellos y famosos del mundo. Casi todos los que han visto alguna vez las fotos o los videos de esta impresionante colección de islas se han enamorado de ella de inmediato (o al menos, están deseando visitarlas).

A pesar de su reputación por su belleza, todavía hay algunas cosas que pueden sorprender y dado que queremos que aproveches al máximo tu tiempo cuando las visites, hemos reunido una lista rápida de cosas que valen la pena conocer cuando visitas las Maldivas!

Por otra parte, os recomendamos leer esta guía completa de Maldivas publicada por Una Rubia Con Mochila con todos los detalles que necesitáis.

Vamos directamente a lo importante. Los 15 puntos clave que consideramos imprescindibles conocer de Maldivas antes de viajar.

1.) Hay más de 1,000 islas (alrededor de 1,190 para ser más exactos) y cada resort en el que puede alojarse está típicamente en su propia isla.

2.) Las Maldivas son un país musulmán. Esto significa que no se permite el alcohol en lugares como su capital, Male, y no puedes traer alcohol libre de impuestos. Sin embargo, puedes obtener bebidas alcohólicas en los resorts, por lo que no tienes que preocuparse si te gusta beber algo de vez en cuando.

3.) Las islas aquí son las que has visto en Internet con el plancton luminiscente que brilla en las playas por la noche.

4.) Una de las mejores maneras de aprovechar al máximo tu tiempo aquí es ir de isla en isla (quédate en un lugar durante unos días y muévete a otro lugar). Incluso cuando reservas una estancia en un resort que tiene múltiples propiedades en diferentes islas, tienden a recomendar probar más de una (por ejemplo, para una estancia de 2 semanas, prueba una por 1 semana y otra por la 2da semana).

5.) ¡Puedes nadar con tiburones ballena! Puedes verlos durante todo el año y, aunque nunca hay ninguna garantía, la mejor época del año para hacerlo es de junio a septiembre.

6.) Hablando de eso, ¡ese también es el mejor momento del año para ver las Manta Rays!

7.) Una visita a las Maldivas también se puede vincular con una visita a la India o Sri Lanka. Por supuesto, no es esencial, pero es lo suficientemente cerca y lo suficientemente barato como para visitar estos países, especialmente si tu país de origen está bastante lejos.

8.) El clima es bastante bueno durante todo el año. Es un poco más lluvioso en ciertos meses, pero la lluvia no siempre dura tanto y te dejará con mucho sol para disfrutar de tu día.

9.) Los períodos “pico” (y, por lo tanto, la mayor experiencia) para visitar son de diciembre a abril. Si estás buscando una buena oferta en precio, intente ir fuera de estos meses.

10.) Una de las mejores formas de hacer snorkel es con un guía y una sesión especial de snorkel para novatos, así que trata de averiguar si tu resort tiene guías snorkels antes de tu visita.

11.) Después de llegar al aeropuerto, aún tendrás que subirte a un bote o hidroavión para llegar a otro lugar de destino.

12.) Las Maldivas son mucho más que simples viajes para recién casados. Es ideal para todo tipo de turistas (familias, buscadores de aventuras, etc.), así que no dejes que su atractivo romántico te desanime para pensar si visitarlas.

13.) Otra gran manera de ahorrar dinero es ir a media pensión y no a pensión completa. Si desayunas bien (es decir, no al amanecer), descubrirás que nunca tienes suficiente hambre para comer a la hora del almuerzo.

14.) El alcohol en los resorts no es tan caro como se podría pensar (si no tienes todo incluido

15.) Una estancia en una villa de agua es imprescindible. Incluso si solo tienes una noche, definitivamente es una experiencia maldiva que vale la pena tener.